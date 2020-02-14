مساعد روحاني: تغيير هيكلية الاقتصاد النفطي بحاجة الى مشاركة جادة من الجميع

وفي تصريح ادلى به الخميس اعتبر ستاري ان البلاد اليوم تخوض كفاحا جادا لتغيير هيكليات الاقتصاد النفطي وان الحاجة ماسة لدخول جميع القطاعات الى هذا المعترك.

ولفت الى ان هيكليات الاقتصاد النفطي معقدة جدا واضاف، هنالك في مثل هذا الاقتصاد حكومات ودول مترهلة ومنظومات وقوانين كثيرة متناقضة واجواء العمل ملبدة فيها.

واوضح بانه تحققت خلال الاعوام الاخيرة نجاحات ممتازة في مختلف المجالات في البلاد ومنها النانو والبيوتكنولوجيا والجوفضاء والخلايا الجذعية وقال، اننا نمتلك اليوم الكثير من التكنولوجيات الحديثة.

انتهى ** 2342