وزیر الداخلیة الإیراني: الجولة الثانیة من الانتخابات البرلمانیة ستجري بعد 1 أبریل

قال رحماني فضلي للصحفيين في ختام اجتماعه مع المحافظین الإیرانیین في طهران مؤکّدا: نظرا لانطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية اعتبارا من الخميس، أقیم اجتماع مع المحافظین لدراسة الأجواء الانتخابیة و رفع مستوی المشارکة وتطبیق القانون و إجراء الانتخابات الآمنة.

و أعلن رحماني فضلي أن أعداد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية تزید 57 مليونًا ( ۵۷.۹۲۸.۱۵۹ )

ويخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدا من ضمنها 5 للاقليات الدينية (المسيحيون الارمن في الشمال، المسيحيون الارمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون، اليهود).

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الـ 11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.