انطلاق مهرجان الفجر الدولي للأزياء والملابس

انطلقت النسخة الجدیدة لمهرجان الفجر الدولي للأزیاء و الملابس بهدف النظرة الجدیدة إلی أسواق الملابس وخلق البیئة التنافسیة بین المصمّمين في هذا المجال وتشجیعهم على تقديم تصميمات وأنماط حديثة و مبدعة و رفع مستوی مجال الأزیاء مستوحاة من رموز الفنون الإيرانيّة و الإسلامیة و الکشف عن المواهب الجدیدة في هذا المجال.

وأعلن أكثر من 20 دولة أجنبیة عن استعدادها للمشارکة في مهرجان الفجر الدولي وأخيراً تم عرض أعمالا من 9 دول أجنبیة منها: إیطالیا وترکیا و سلوفینیا والهند و أندونیسیا وسلطنة عمان وبنغلادش وأفغانستان والعراق.

و بدأ مهرجان الفجر الدولي للأزیاء و الملابس في نسخته التاسعة أعماله عصر الخمیس بحضور أمين مجموعة العمل في منظمة الأزياء والملابس و نائب وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامي وزير الشؤون القانونية و سفير إندونيسيا لدی إيران ولجنة التحكيم والمجلس التنفيذي لمهرجان الفجر و عدد من الناشطین في مجال الأزیاء و الملابس.

إن هذا المهرجان یستمر حتى 18 شباط/ فبرایر الجاري.

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