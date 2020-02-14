خطيب جمعة طهران:صفقة القرن أشعلت ثورات جدیدة في العالم الإسلامي

وقال حجة الاسلام صدّيقي في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بطهران، أن هدف الأمریکان المشؤوم لن يتحقق لتمریر خطة "صفقة القرن".

و نوّه الشیخ صدیقي أنصفقة القرن فضیحة لرئیس الأمیرکي دونالد ترامب واصفا اياه عارا علی الإدارة الأمریکیة التي تهدي بیوت الشعب الفلسطیني و ممتلکاتهم وبلدهم إلی الکیان الصهیوني وتسمّیها صفقة القرن بینما هي صفقة فاشلة.

وأشاد خطيب جمعة طهران بالمشاركة الشعبية الملحمية في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية وقال: ان الشعب قبل انتصار الثورة لم يكن يحسب له حساب، ولذلك قام بالثورة، حيث يشارك كل عام في مسيرات 11 شباط/فبراير بشكل حماسي أكثر فأكثر.

ولفت صديقي إلی اقتراب موعد الانتخابات التشریعیة المزمّع إجراءها 21 شباط /فبراير مؤكدا انه يجب ان يكون مجلس الشوری الإسلامي على مستوى الشعب ومستوى دماء الشهيد الفریق قاسم سليماني، فلا ينبغي ان يصوت الشعب لشخص منبهر بالاجنبي.

و أشار حجة الاسلام صدّيقي أیضا إلی جوانب من حیاة السیدة فاطمة الزهراء علیها السلام واصفا إیاها قدوة ونموذجًا يحتذى به للرجال و النساء.

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