ظريف يلتقي رئيس الوزراء الكندي

وأفاد مراسل إرنا للأنباء أنه تمت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ظريف بنظيره الكندي "فرانسوا فيليب شامباني" قبيل انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن.

یبدأ مؤتمر میونیخ للأمن أعماله بعد بضع ساعات بمشارکة كبار المسؤولين بما فیهم 35 من قادة دول العالم.

إن هذا المؤتمر الذي یستمر حتی 16 فبرایر/ شباط الجاري يُعد اجتماعًا مهمًا للخبراء في السياسة الأمنية الدولية. إن العدد الكبير من المشاركين لا يعكس الأزمات الحالية العديدة فحسب، بل يعكس أيضًا الحاجة إلى تبادل الآراء.