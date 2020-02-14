١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83674422
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ظريف يجري مباحثات مع بن علوي حول قضايا المنطقة

ظريف يجري مباحثات مع بن علوي حول قضايا المنطقة

طهران / 14 شباط /فبراير /ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة في ميونيخ نظيره العماني يوسف بن علوي.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الامني، بحث ظريف مع بن علوي حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ الامني رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزير خارجيته فرانسوا فيليب شامباني.

كما التقى ظريف وزراء خارجية؛ الصين "وانغ يي" وسلطنة عمان "يوسف بن علوي" والتشيك "بيتر شيتشك" وكرواتيا جرليك رادمان.

وقبل ذلك التقى ظريف مع مجموعة الأزمات الدولية واجرى معها جولة من المباحثات .

كما التقى وزير الخارجية الايراني قبل بدء المؤتمر وزيري خارجية فنلندا بيكا اولافي هافيستو والفاتيكان بيترو بارولين.

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