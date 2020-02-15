الحكيم يؤكد لنظيره العماني موقف العراق لحفظ أمن الملاحة بالخليج الفارسي

وذكر الوزير العراقي بحسب بيان للخارجية العراقية تلقت "ارنا" نسخة منه، ان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم "التقى مع نظيره العماني يوسف بن علوي، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته الـ56".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العراقية-العمانية المشتركة بدورتها التاسعة في الربع الأول من العام 2020".

وأعرب الحكيم عن "موقف العراق من أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي، لافتا "ان العراق مع كل آلية لحفظ أمن وسلامة الملاحة في الخليج الفارسي بشرط أن تضم هذه الآلية كل الدول المتشاطئة على الخليج الفارسي".

وأكدا الوزيران على "أهمية توقيع عدد من مذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ومنها مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بين معهدي الخدمة الخارجية في كلا البلدين".

كما بحثا "الدعم المتبادل بين البلدين في الترشيح للمناصب الدولية، بالإضافة الى آليات تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين".

ودعا "الوزير الحكيم الجانب العماني إلى تعزيز آفاق التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين عبر دخول المستثمرين ورجال الأعمال العمانيين إلى العراق، والاطلاع على الفرص الاستثمارية".

انتهى ع ص