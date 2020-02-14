اول لاعب كاراتيه ايراني يحجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو

وفي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة في دبي حاليا تمكن عسكري من التاهل يوم امس الجمعة للمنافسة على البرونزية في وزن تحت 75 كغم، ليرفع بذلك نقاطه في التصنيف العالمي للعبة ويحجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وكان عسكري قبل هذا الوقت ايضا متصدرا للتصنيف العالمي وفي ضوء النتائج الحاصلة في "جولة دبي" للدوري العالمي للكاراتيه فقد تمكن من التاهل كاول لاعب كاراتيه ايراني الى اولمبياد طوكيو.

ولايران في الوزن الثقيل لاعبا كاراتيه هما سجاد كنج زادة وذبيح الله بورشيب اللذان يمتلكان حظوظا جيدة للتاهل الى الاولمبياد ووفقا للقانون سيتاهل احدهما الذي يحصل على نقاط اكثر في ختام المنافسات التاهيلية.

وفي فئة السيدات ايضا تمتلك كل من حميدة عباسي وسارا بهمنيار حظوظا جيدة للتاهل الى الاولمبياد.

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