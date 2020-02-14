الدفاعات الجوية اليمنية تعلن اسقاط طائرة حربية معادية من نوع تورنيدو

واورد موقع "المسيرة" انه أفاد مصدر عسكري في القوة الصاروخية اليمنية عن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لقوى العدوان وهي تنفذ مهاما عدائية في سماء محافظة الجوف.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة التورنيدو بصاروخ أرض جو متطور بتقنية حديثة.

وأكد العميد سريع: أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذلك.

وكانت قوات الدفاع الجوي اليمنية فد تمكنت من إسقاط طائرتين حربيتين للعدوان في العام 2018م حيث كانت الأولى في السابع من شهر يناير حيث اسقاط طائرة حربية نوع تورنيدو في محافظة صعدة ثم تلاها بساعات اسقاط طائرة إف 15 في أجواء أمانة العاصمة.

انتهى ** 2342