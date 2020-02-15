قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام

وقد تعطرت أجواء حسينية الإمام الخميني (رض) بذكر مدائح ومناقب بضعة الرسول الأكرم، من قبل عدد من قراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.
انتهى** 2344
طهران/ 15 شباط / فبراير/ ارنا - بالتزامن مع الذكرى المباركة لولادة الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إستقبل قائد قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم السبت حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.
وقد تعطرت أجواء حسينية الإمام الخميني (رض) بذكر مدائح ومناقب بضعة الرسول الأكرم، من قبل عدد من قراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.
انتهى** 2344
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