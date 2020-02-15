١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83674672
٠ Persons

سمات

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام

طهران/ 15 شباط / فبراير/ ارنا - بالتزامن مع الذكرى المباركة لولادة الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إستقبل قائد قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم السبت حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.

وقد تعطرت أجواء حسينية الإمام الخميني (رض) بذكر مدائح ومناقب بضعة الرسول الأكرم، من قبل عدد من قراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 0 =