قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام

طهران / 15 شباط /فبراير /ارنا- اكد الامين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ اكرم الكعبي انه بعد استشهاد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري، انتقلت المقاومة من حالة الدفاع الى حالة الهجوم، معتبرا ان الاوان قد آن لبدء العد التنازلي لطرد المحتل الاميركي.