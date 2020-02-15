وزيرا الخارجية الإيراني والأوكراني يبحثان حول الطائرة الأوكرانية

في لقاء مع نظيره الأوكراني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم السبت، تبادل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وجهات النظر ، حول الطائرة الأوكرانية ، بالإضافة إلى تعاون البلدين في التحقيق بهذا الموضوع .

كما تم التأكيد على ضرورة السعي لتخفيف معاناة ذوي الضحايا في هذا الحادث.

وأجرى ظريف العديد من اللقاءات مع مسؤولي الدول المختلفة المشاركين في مؤتمر ميونيخ الدولي، حيث التقى صباح يوم امس الجمعة برئيس وزراء كندا "فرانسوا فيليب شامباني " وبنظيره الكندي وبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز "بوينيغ 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" صباح الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطا حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وادى الحادث الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .

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