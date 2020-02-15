١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83675282
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ظريف يبحث مع رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي حول الاتفاق النووي

ظريف يبحث مع رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي حول الاتفاق النووي

طهران/ 15 شباط/ فبراير/ ارنا - ناقش وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماع مع رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي، حول الالتزامات الأوروبية بشأن الاتفاق النووي وتقليص التزامات إيران في اطار الاتفاق النووي.

وعلى هامش اجتماع ميونيخ الأمني ، تبادل رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي "مانفريد فيبار" مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وجهات النظر حول تعهدات اوروبا تجاه الاتفاق النووي وكذلك تقليص تعهدات إيران في اطار الاتفاق النووي وأوضاع منطقة غرب آسيا.

وعقد وزير الخارجية الإيراني أمس، عدة اجتماعات مع المسؤولين والشخصيات الحاضرة في المؤتمر.

رئيس الوزراء الكندي "جوستين ترودو" حضر أمس الى مقر أقامة ظريف في ميونيخ وبحث معه القضايا التي تهم الطرفين .

كما ناقش وزيرا خارجية إيران والصين على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، وجهات النظر بشأن الاتفاق النووي وقضايا غرب آسيا واستشهاد الفريق سليماني والطائرة الأوكرانية.

وأشاد ظريف بإدارة الصين للحد من انتشار فايروس كورونا، وشكر الحكومة الصينية على مساعدة الطلاب الإيرانيين في مغادرة اقليم ووهان.

كما شكر وزير الخارجية الصيني بلدنا على هذا التعاون.

و التقى محمد جواد ظريف أيضا مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وبحث حول الالتزامات الأوروبية في هذا المجال وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الخارجية مع نظيره الأوكراني "فاديم بريستايكو" وتبادل الآراء بشأن الطائرة الأوكرانية ، وكذلك تعاون البلدين في التحقيق بهذا الشان.

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