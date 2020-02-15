الفيلم الايراني "رونا والدة عظيم " يفوز بجائزة مهرجان آسيا والباسيفيك

هذا وكان كل من محسن تنابنده، نويد محمد زاده، بهزاد نعلبندي، فرزاد خوشدست، محسن قرايي ومحمد داوودي قد حضروا كشخصيات سينمائية إيرانية في مراسم إهداء جوائز مهرجان آسيا والباسيفيك التي اقیمت في باریس وفق ما اعلن القائمون على المهرجان.

وحصد الفيلم وهو بإخراج جمشيد محمودي العديد من الجوائز على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث كان له اكثر من 15 حضوراً دولياً.

والفيلم الذي يتم تسويقه دوليا تحت عنوان "رونا والدة عظيم" حاز على جائزة أفضل فيلم من مهرجان بوسان الكوري، وجائزتين من مهرجان فوزيل الفرنسي.

والفيلم هو إنتاج إيراني أفغاني مشترك، ويمثل في الفيلم محسن تنابنده، ومجتبى بيرزاده، وفرشته حسيني، وفاطمة حسيني، وفاطمة ميرزايي، ومحيي رضائي، وسعيد جنكيزيان وعليرضا أستادي.

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