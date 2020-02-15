الفتيات الايرانيات يحصدن ذهبية وفضية بطولة الدنمارك الحرة للرماية

وخلال مرحلة التصفيات الاولى من هذه المنافسات، تمكنت "فاطمة كرم زادة" و"ارمينا صادقيان" من الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية حسب التسلسل، ومن ثم التاهل الى نهائيات هذه البطولة، بينما حلت المتسابقة السنغافورية ثالثة.

ويضيف هذا التقرير، ان المتسابقين الايرانيين "مهيار صداقت" و"امير محمد نكو نام"، وقفا بالمركزين الثامن والتاسع (حسب التسلسل) في فئة بنادق الهواء رجال ضمن بطولة الدنمارك الحرة للرماية.

وتقام بطولة الدنمارك الحرة للرماية في الفترة بين 13 و16 شباط /فبراير الحالي بمشاركة 115 متسابقا من 10 بلدان في العالم؛ ويشارك في هذه المنافسات المنتخب الايراني المكوّن من 8 رماة في فئتي الرجال والنساء من اجل الاستعداد لحضور العاب طوكيو الاولمبية 2020.

انتهى ** ح ع