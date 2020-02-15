١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٦:٢٤ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83675512
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انتاج قلم الإنسولين في ايران

انتاج قلم الإنسولين في ايران

طهران/15شباط/فبراير/ارنا- اعلن رئيس منظمة الغذاء والادوية الايرانية "محمد رضا شانه ساز"، عن انتاج "قلم الإنسولين" في البلاد واقامة مراسم ازالة الستار عن هذا المنتج قريبا.

وفي حوار مع مراسل "ارنا" اليوم السبت، اوضح شانه ساز، ان قلم الإنسولين بلغ مرحلة الانتاج في البلاد؛ وسيتم تدشينه قريبا.

واضاف، ان انتاج قلم الإنسولين يتم بالتعاون مع احدى الشركات الاجنبية في الداخل؛ لافتا الى ان شركة ايرانية على اعتاب انتاج هذا الدواء ايضا.

وتابع هذا المسؤول بوزارة الصحة، ان هناك شركات ايرانية اخرى قدمت طلبا لانتاج قلم الإنسولين محليا، والاجراءات القانونية جارية في هذا المجال الاستصدار التراخيص اللازمة؛ مؤكدا انه لو بلغت هذه الشركات مرحلة انتاج الدواء، سيؤدي ذلك الى الاكتفاء الذاتي وتصدير هذا المنتج المحلي الى خارج البلاد.

انتهى**2018/ ح ع **

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