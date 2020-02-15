ظريف يناقش ونظيره الالماني تعهدات اوروبا قبال الاتفاق النووي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والالماني اليوم السبت جاء على هامش مؤتمر ميونيخ للامن، حيث استعرض الجانبان الظروف الاقليمية السياسية والامنية واخطاء الامريكيين قبال منطقة غرب اسيا، وايضا تعهدات اوروبا فيما يخص الاتفاق النووي والحقائق ذات الصلة باوروبا وامريكا، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الثقة والتعاون بين ايران واوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا حضر وزير الخارجية الايراني اعمال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بحادث تحطم الطائرة الاوكرانية.

واذ بحث الابعاد القانونية والفنية لهذا الحادث، اكد ظريف ان ايران تقف على قدر المسؤولية في هذا الخصوص؛ محذرا في الوقت نفسه من تسييسه.

وزير الخارجية الايراني، جدّد في هذا الاجتماع ايضا، استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون الشامل مع اوكرانيا في سياق التحقيق وحلّ القضية قانونيا.

كما جرت مباحثات اليوم في ميونيخ بين ظريف واعضاء مجلس العلاقات الخارجية لدى الاتحاد الاوروبي، الى جانب رئيس مجموعة الشعب في برلمان اوروبا، وكل من نظيره الاوكراني والياباني والاسباني.

انتهى ** ح ع