كاتب اميركي : قرار الشيوخ سيزيد تكاليف ترامب السياسية لشن الحرب

واضاف سانسن اليوم السبت في حديث مع مراسل ارنا، انه بالرغم من حق النقض "الفيتو" الذي سيستخدمه ترامب ضد هذا القرار، لكن ينبغي اعتباره خطوة هامة في سياسات مجلس الشيوخ الهشة.

ولفت الى ان تصويت مجلس الشيوخ الاميركي لصالح هذا القرار يعتبر امرا غير مسبوق؛ موكدا ان هذا القرار سيترك اثارا على ترامب وسائر المسؤولين في واشنطن.

وقال هذا الناشط الامريكي، انه حتى اذا ما أقدم الرئيس الاميركي على استخدام حق النقض ضد هذا القرار فان مجلس الشيوخ الاميركي سيظهر من خلاله معارضته لاي اجراء عسكري ضد ايران وبالتالي فان اي اجراء عسكري من قبل ترامب او نائبه سيتعارض وموقف مجلس الشيوخ؛ وبما يزيد احتمال اتخاذ اجراء برلماني ضد الرئيس الامريكي وبالتالي استجوابه او حتى عزله.

وبشان مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة في اميركا، راى سانسن انه اذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي "بيرني ساندرز" كمرشح نهائي للحزب فانه قادر على هزيمة ترامب.

انتهى**2018/ ح ع **