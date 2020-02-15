مسؤول : مشاركة 11 دولة في مهرجان الفجر الدولي للازياء والملابس

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح كياني ان الدول المشاركة في هذا المهرجان هي : افغانستان واندونيسيا واذربيجان والعراق وتركيا وايطاليا ورومانيا وبنغلاديش والهند وكازاخستان وكوريا الجنوبية.

واكد هذا المسؤول، على ان هذا الحدث الدولي يشكل خطوة هامة لتعزيز الاواصر الثقافية بين البلدان؛ مضيفا ان مهرجان الفجر الدولي للازياء والملابس يسهم بشكل كبير في التعريف بالطاقات الفنية الايرانية وبما يؤدي الى توسيع العلاقات الثقافية مع الخارج.

علما، ان مهرجان الفجر الدولي للأزیاء والملابس، انطلق لنسخته التاسعة منذ الخمیس 13 شباط / فبراير الحالي في طهران، ويستمر لغاية 18 من الشهر نفسه.

ويقدم هذا المهرجان رؤية جدیدة عن أسواق الملابس، كما يساعد على توفير البیئة التنافسیة بین المصمّمين وتشجیعهم على تقديم تصميمات وأنماط حديثة ومبدعة بهدف الارتقاء بمستوی الانتاج في مجال الأزیاء، والمستوحاة من رموز الفنون الإيرانيّة والإسلامیة و الکشف عن المواهب الجدیدة في هذا المجال.

انتهى ** ح ع