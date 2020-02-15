رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يلتقي بوزير الخارجية الايراني في ميونيخ

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جاء على هامش مؤتمر ميونيخ للامن، مجالات التعاون الانساني بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصليب الاحمر الدولي فيما يخص الوضع بسوريا واليمن وليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اجرى ظريف ونظيره الالماني "هايكو ماس"، مباحثات حول الظروف الاقليمية السياسية والامنية واخطاء الامريكيين قبال منطقة غرب اسيا، وايضا تعهدات اوروبا فيما يخص الاتفاق النووي والحقائق ذات الصلة باوروبا وامريكا، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الثقة والتعاون بين ايران واوروبا.

كما حضر وزير الخارجية الايراني، اليوم على هامش حضوره في مؤتمر ميونيخ، اعمال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بحادث تحطم الطائرة الاوكرانية؛ مؤكدا ان ايران تقف على قدر المسؤولية في هذا الخصوص؛ ومحذرا في الوقت نفسه من تسييسه.

كما جدّد ظريف خلال هذا الاجتماع، استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون الشامل مع اوكرانيا في سياق التحقيق وحلّ القضية قانونيا.

هذا وجرت ايضا مباحثات اليوم في ميونيخ بين ظريف واعضاء مجلس العلاقات الخارجية لدى الاتحاد الاوروبي، الى جانب رئيس مجموعة الشعب في برلمان اوروبا، وكل من نظيره الاوكراني والياباني والاسباني.

انتهى ** ح ع