١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٢٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83675804
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المركزي الايراني: زيادة الاحتياطي الصافي للعملة الاجنبية وراء نمو حجم السيولة

المركزي الايراني: زيادة الاحتياطي الصافي للعملة الاجنبية وراء نمو حجم السيولة

طهران / 15 شباط / فبراير /ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان زيادة الاحتياطي الصافي للعملة الاجنبية كانت السبب الرئيس في نمو حجم السيولة النقدية في البلاد.

وكتب همتي في مدونة له على الاينستغرام: ان احصائيات نمو حجم السيولة يجب تحليلها وفقا للمسارات طويلة الامد للمتغيرات النقدية بحيث ان نمو حجم السيولة في العام الجاري زاد قليلا عن معدل الاعوام الـ 50 الماضية الذي كان 25 بالمائة.

يتبع ** 2342

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