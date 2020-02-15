المركزي الايراني: زيادة الاحتياطي الصافي للعملة الاجنبية وراء نمو حجم السيولة

وكتب همتي في مدونة له على الاينستغرام: ان احصائيات نمو حجم السيولة يجب تحليلها وفقا للمسارات طويلة الامد للمتغيرات النقدية بحيث ان نمو حجم السيولة في العام الجاري زاد قليلا عن معدل الاعوام الـ 50 الماضية الذي كان 25 بالمائة.

يتبع ** 2342