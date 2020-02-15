المركزي الايراني: زيادة الاحتياطي الصافي للعملة الاجنبية وراء نمو حجم السيولة

وكتب همتي في مدونة له على الاينستغرام: ان احصائيات نمو حجم السيولة يجب تحليلها وفقا للمسارات طويلة الامد للمتغيرات النقدية بحيث ان نمو حجم السيولة في العام الجاري زاد قليلا عن معدل الاعوام الـ 50 الماضية الذي كان 25 بالمائة.
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طهران / 15 شباط / فبراير /ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان زيادة الاحتياطي الصافي للعملة الاجنبية كانت السبب الرئيس في نمو حجم السيولة النقدية في البلاد.
وكتب همتي في مدونة له على الاينستغرام: ان احصائيات نمو حجم السيولة يجب تحليلها وفقا للمسارات طويلة الامد للمتغيرات النقدية بحيث ان نمو حجم السيولة في العام الجاري زاد قليلا عن معدل الاعوام الـ 50 الماضية الذي كان 25 بالمائة.
يتبع ** 2342
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