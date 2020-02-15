السفير الايراني في سراييفو: شهادة سليماني اصطبغت بلون عاشورائي

وفي كلمته خلال مراسم اربعينية الشهيد سليماني ورفاقه والتي اقيمت برعاية مؤسسة "ملا صدرا" ومؤسسة "ابن سينا" والمعهد الفارسي البوسني في سراييفو، قال حيدري، ان الباري تعالى اضفى رائحة وصبغة عاشورائية على شهادة الحاج قاسم سليماني.

واضاف، ان الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران تزامنت مع اربعينية استشهاد قائد المقاومة قاسم سليماني؛ هذا القائد الذي يكمن سر في شعبيته يجتذب كل القلوب الطاهرة والشعوب الحرة في العالم.

واشار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة جدا في مراسم تشييع جثمان بطل مكافحة الارهاب وقال، ان الشعب الايراني بمشاركته منقطعة النظير قد خلق ملحمة مهيبة وتاريخية تكريما لهذا القائد الشامخ.

وفي المراسم تحدث ايضا كل من مؤسس مؤسسة "ملا صدرا" في سراييفو اكبر عيدي ومندوب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في منطقة البلقان علي البلداوي ورئيس جماعة علماء العراق خالد الملا ورئيس العلماء السابق للمجتمع الاسلامي في البوسنة والهرسك مصطفى افندي سريتش.

وتمت في المراسم قراءة ترجمة وصية الشهيد سليماني باللغة البوسنية وعرضت كتب "الانموذج العالمي للمقاومة" و"دراسة تحليلية لابعاد حياة الشهيد قاسم سليماني" و"معرفة ايران".

انتهى ** 2342