الجيش السوري يوسع سيطرته ويحرر قرى وبلدات عدة بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها في حلب أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي على محور أورم الكبرى وكفرناها ونفذت رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات الإرهابيين في المنطقة وخاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية أسفرت عن دحر الإرهابيين وتحرير أورم الكبرى وكفرناها وجمعية الرضوان وعاجل وعويجل بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي محور حلب الغربي نفذت وحدات الجيش السوري ضربات صاروخية مكثفة على تحصينات الإرهابيين في البحوث العلمية والراشدين 1 على طريق دارة عزة ودحرت الإرهابين منها وتواصل عملياتها في الراشدين 2 و3 والمنصورة ووسعت استهدافاتها للإرهابيين في الريف الشمالي الغربي.

ولفت المراسل الى أن وحدات من الجيش تواصل عملياتها في الريف الجنوبي الغربي على محور معارة النعسان وتخوض اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية التي بدأت بالفرار باتجاه النقاط التركية في الجنوب الغربي.

وتمكنت وحدات الجيش السوري اول أمس من تأمين جانبي الطريق الدولي حلب دمشق ولا سيما المنطقة المتبقية بالقرب من مدخل حلب الغربي بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة ودحرهم منها.

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