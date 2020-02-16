قاسم: تصريحات الجبير حول صفقة القرن تخالف الإجماع العربي

غزة/١6 شباط/فبراير-ارنا- قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس حازم قاسم، إن حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في "صفقة القرن" مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير.

واعتبر قاسم في تصريح وصل مراسلنا أن مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية على الترويج "لصفقة القرن" التصفوية، واستمرار إنكار حقوق شعبنا العادلة.

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