لاريجاني إلى سوريا لبحث التطورات في المنطقة

وقال لاريجاني في تصريح للصحفيين في مطار مهراباد : كانت هناك دعوة للسفر إلى سوريا لفترة من الوقت، ولكن بسبب كثرة الأعمال والاحداث المختلفة، التي واجهناها خلال هذا الوقت أدى إلى تأخير الزيارة.

وأضاف أن سوريا دولة صديقة ومن محور المقاومة، مضيفا، أن التطورات في سوريا والتطورات في المنطقة تتطلب مشاورات وثيقة بين الدول التي تعمل معا.

وتابع لاريجاني: التطورات في المنطقة مهمة، ومن ناحية أخرى، فأن سوريا أظهرت خلال هذا الوقت أنها تسعى لتحقيق أهداف طيبة بمركزية المقاومة.

وأكد أن لدينا علاقات وتعاون مع سوريا، وهي بلد مهم في العديد من المجالات، مؤكدا: بسبب المؤامرات في المنطقة ، نحتاج إلى حوار وتشاور أوثق بشأن القضايا المختلفة.

وقال رئيس السلطة التشريعية الإيرانية، إن زيارتنا ذات طابع برلماني وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محادثات مختلفة حول القضايا المهمة في المنطقة خلال هذه الزيارة .

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