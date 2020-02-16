اتفاق بين إيران والعراق على تشكيل لجنة لمقاضاة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني

والتقى اليوم الأحد نائب المدعي العام العراقي " ضاري جابر فرهود" ومدير دائرة شؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي في وزارة العدل العراقية "كامل أمين هاشم" مع مساعد وزير العدل الايراني للشؤون الدولية وحقوق الانسان "محمود عباسي" لبحث تعزيز التعاون الثنائي..

وفي الاجتماع، اشار عباسي الى العلاقات العريقة والتعاون الثنائي على مدار الأعوام الماضية بين شعبي إيران والعراق على أساس المكونات الثقافية والحضارية والدينية المشتركة والتي تمتد إلى العلاقات القانونية والقضائية.

وتابع: أن إيران حكومة وشعبا وقفت دوما الى جانب الشعب والحكومة العراقية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل داعش، وتحملت تكاليف باهضة جراء دعمها ، بما في ذلك استشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب الحشد الشعبي في العراق.

وأشار مساعد وزير العدل، الى أن هذه الجريمة هي عمل خطير ارتكبته الأدارة الأمريكية في وضع كان فيه الشهيد سليماني ضيف رسمي على العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأكد عباسي على أن اغتيال الشهيدين البارزين سيتم متابعته قضائيا من قبل إيران والعراق في المحافل الدولية.

يتبع..