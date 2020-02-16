موسوي: صمت المجتمع الدولي زاد من وقاحة التحالف السعودي

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم الاحد ان موسوي ادان قصف التحالف السعودي لمدينة المصلوب التابعة لمحافظة الجوف اليمنية الذي ادى الی استشهاد واصابة العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال معربا عن تعاطفه مع عوائل الضحايا والشعب اليمني المظلوم .

واضاف اننا شهدنا خلال السنوات الماضية کلما فشلت قوی التحالف السعودي او حلفائه في جبهات القتال فشلا ذريعا لجأوا باسلحة امريكية إلي ارتكاب مجازر ضد النساء والاطفال والمدنيين قائلا ان قصف هذه المدينة اليمنية يعتبر واحدا من عشرات الجرائم الحربية التي ارتكبوها.

وفيما أكد على ضرورة وقف الكارثة الانسانية في اليمن قال ان صمت المجتمع الدولي تجاه هكذا جرائم الحرب زاد من وقاحة مرتكبيها في قتل الابرياء والاستمرار في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الانسان.

وادى القصف السعودي يوم امس السبت مناطق سكنية في مدينة المصلوب اليمنية الى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل و جريح من النساء والاطفال .

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