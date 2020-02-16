زيادة الثروة الوطنية بمقدار 400 مليار دولار

و في ملتقى للشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة في صناعة البترول وعرض الاحتياجات التكنولوجية، المنعقد في مقر أبحاث صناعة النفط، صرح بيجن زنكنه اليوم الأحد، بإن معدل التدوير في حقول النفط في إيران يبلغ حاليا أقل من 30٪ ، موضحا أنه مقابل كل زيادة بنسبة 1٪ ، ستتم إضافة أكثر من 7 مليار برميل من النفط إلى النفط الخام القابل للاستخراج، مما قد يضيف 400 مليار دولار إلى الثروة الوطنية.

وأكد زنكنة على أن العمل مع الشركات القائمة على المعرفة يمكن أن يحدث تحولا في صناعة النفط، مضيفا أننا بحاجة إلى الابتكار أكثر من الهندسة في القطاع غير الهندسي.

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