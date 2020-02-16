١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83676234
٠ Persons

سمات

وزير النفط:

زيادة الثروة الوطنية بمقدار 400 مليار دولار

زيادة الثروة الوطنية بمقدار 400 مليار دولار

طهران/ 16 شباط/ فبراير/ ارنا - قال وزير النفط الإيراني إن مستوى التدوير في حقول النفط الإيرانية، يبلغ حاليا أقل من 30٪ ، مضيفا أن زيادة مستوى التدوير بمقدار 1 بالمائة، سيرفع حجم الثروة الوطنية الإيرانية الى 400 مليار دولار.

و في ملتقى للشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة في صناعة البترول وعرض الاحتياجات التكنولوجية، المنعقد في مقر أبحاث صناعة النفط، صرح بيجن زنكنه اليوم الأحد، بإن معدل التدوير في حقول النفط في إيران يبلغ حاليا أقل من 30٪ ، موضحا أنه مقابل كل زيادة بنسبة 1٪ ، ستتم إضافة أكثر من 7 مليار برميل من النفط إلى النفط الخام القابل للاستخراج، مما قد يضيف 400 مليار دولار إلى الثروة الوطنية.   

وأكد زنكنة على أن العمل مع الشركات القائمة على المعرفة يمكن أن يحدث تحولا في صناعة النفط، مضيفا أننا بحاجة إلى الابتكار أكثر من الهندسة في القطاع غير الهندسي.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =