مجمع فولاذ مباركة اكبر منتج للحديد الاسفنجي في العالم

واضاف عظيميان اليوم الاحد لمراسل ارنا ان مجمع فولاذ مباركة يستحوذ على نسبة 50 بالمائة من انتاج الفولاذ في ايران و 22 بالمائة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبذلك يعتبر اكبر منتج للصفائح الفولاذية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

واوضح المدير التنفيذي لمجمع فولاذ مباركة انه ومنذ بداية العام الايراني الحالي ( بدأ في 21 اذار/مارس 2019) تم تسويق 105 مليون طن من منتجات المجمع محليا و 20 مليون طن منها تم تصديره الى الخارج بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقال ان مجمع فولاذ مباركة الذي يعد اكبر شركة مصنعة للحديد الاسفنجي في العالم تبلغ طاقته الانتاجية السنوية للحديد الاسفنجي 11 مليون طن.

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