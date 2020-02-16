وزيرا الخارجية الإيراني والكويتي يبحثان الأمن الإقليمي

طهران/ 16 شباط/ فبراير/ ارنا – قال مساعد وزارة الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن الأولوية ستكون دائما للمنتجين المحليين والشركات الإيرانية ورجال الأعمال الإيرانيين، و إذا لزم الأمر يتم التعامل مع الشركات الأجنبية، وإن الشركات التي بقيت في إيران ستظل لها الأولوية .