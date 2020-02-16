١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83676526
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على هامش مؤتمر ميونيخ الامني

ظريف ورئيس وزراء اقليم كردستان العراق يبحثان مخاطر داعش

ظريف ورئيس وزراء اقليم كردستان العراق يبحثان مخاطر داعش

طهران / 16 شباط / فبراير/ ارنا – بحث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية مع رئيس وزراء اقليم كردستان العراق مخاطر اعادة هيكلة داعش في العراق وافغانستان واعربا عن قلقهما بهذا الشأن .

وخلال اللقاء الذي تم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ، ناقش وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس وزراء اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالعراق وسوريا والامن ومكافحة الارهاب  .

واعرب الجانبان خلال اللقاء عن قلقهما الشديد لاعادة هيكلة تنظيم داعش الارهابي .

كما التقى ظريف مع نظيره الاسلوفيني وبحث معه سبل تنمية التعاون بين البلدين و كذلك المستجدات المرتبطة بالاتفاق النووي وقضايا تهم الامن في المنطقة .

وكذلك ناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ناقشا الأمن الإقليمي والعلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والتطورات في اليمن.

انتهى**م م**

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