عراقجي : الأولوية للشركات التي بقيت في إيران

وقال عباس عراقجي في حديث عن خروج الشركات الكورية من السوق الإيرانية: نحن في منعطف تاريخي حاسم، والضغوط الامريكية في ذروتها، أولئك الذين يوافقون على السياسة الأمريكية ويتركون الشعب الإيراني لوحده في هذه الظروف الصعبة للغاية ، من الطبيعي فأنهم حددوا حساباتهم للمستقبل، وبالتأكيد فأن الشعب الإيراني لن ينسى موقفهم هذا .

وأضاف: أن الشركات التي تغادر إيران لن تكون أولوية في مستقبل الاقتصاد الإيراني.

وأشار عراقجي إلى أن الأولوية ستكون دائما للمنتجين والشركات المحلية ورواد الأعمال الايرانيين، وإذا كان من الضروري التعامل مع الشركات الأجنبية ، فإن الشركات التي ستبقى في إيران في ظل هذه الظروف ستظل لها الأولوية.

وصرح مساعد وزارة الخارجية، أن أولئك الذين غادروا إيران يعرفون أنهم فقدوا أسواقا لن يكون من السهل استعادتها.

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