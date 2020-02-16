يجب تعبئة جميع المسلمين لمواجهة صفقة القرن

وقال المفتي محي الدينوف في حديث مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأحد: يجب على الدول الإسلامية دعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

واضاف المسؤول الروسي إنه كان من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح صفقة القرن لأغراض الدعاية وتعزيز موقفه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصرح : لكن يجب عدم التضحية بمصالح الشعب الفلسطيني من أجل أغراض الدعاية في الدول الأخرى، وعلى المسلمين في العالم مسؤولية كبيرة في دعم فلسطين.

وتابع محي الدينوف، أن روسيا رفضت الخطة، والعديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، اعتبرتها معادية للفلسطينيين وغير قابلة للتنفيذ، مشيدا بموقف روسيا الرافض لصفقة القرن.

ووفقا لنائب رئيس شورى المفتين لروسيا : يجب على جميع الدول العربية والإسلامية اتخاذ هذا الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال : لا يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا إلا في دولة واحدة مستقلة، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد هذا الشعب ، مشيرا إلى أنه ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب عن أمله في أن يتم حل مشاكل الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش في أراضي الاباء والاجداد.

وقال محي الدينوف: لا يحق لأي دولة أو جماعة التعامل مع مصالح فلسطين ، ولن تسامح الأمة الإسلامية مثل هذه الخطوة.

يذكر ان "صفقة القرن" التي اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمعية رئيس الوزراء الصهيوني، قد واجهت سخطا ورفضا شديدين من قبل الشخصيات والاحزاب والحركات السياسية العربية والاسلامية واعلنت عن رفضها القاطع لهذه الصفقة المهينة للعرب والمسلمين والتي تصادر حق الشعب الفلسطيني وتهب القدس الشريف الى الكيان الصهيوني الغاصب.

انتهى** 2344