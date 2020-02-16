عراقجي : السبيل الوحيد للنصر يكمن في الاقتدار

وفي تصريح له اليوم الاحد بطهران في ملتقى تكريم رواد الاعمال، اشار عراقجي الى انسحاب امريكا قبل نحو عام من الاتفاق النووي؛ مؤكدا انه رغم مزاعم الاخیرة بشأن تدمير الاقتصاد الايراني في غضون 3 اشهر، لكننا اليوم نحتفل بالانجازات الاقتصادية وتكريم رواد الاعمال في البلاد.

ولفت الى ان ايران ومن خلال صمودها بوجه الضغوط، برهنت على اقتدارها امام العالم اجمع؛ مردفا ان الاعداء لم يستثنوا اي ضغوط بل عمدوا الى فرض انواع جديدة من الحظر ضد ايران؛ ومنوها بالسواعد الايرانية ورواد الاعمال المتفوقين الذين استطاعوا بجهودهم ان ينهضوا بالمستوى الاقتصادي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق مساعد وزير الخارجية الى موضوع وباء الكورونا، قائلا : لم تسجل لحد الان اي حالة من الاصابة الحقيقية بهذا الفيروس في ايران؛ ومردفا : لقد اقمنا تواصلا جيدا منذ البداية مع كل من منظمة الطيران المدني و وزارة الصحة ليتم اليوم السيطرة تماما على هذا الفيروس.

واضاف عراقجي : لقد حصل تراجع ملحوظ في الرحلات الجوية القادمة من الصين؛ وبما تسبب في نفقات ضرورية كبيرة في سياق حماية البلاد من هذا الوباء.

وتابع : لقد اخرجنا طلبة الجامعات الايرانيين من المناطق الملوثة، ويقضون حاليا آخر ايام الحجر الطبي لينضموا الى عوائلهم قريبا.

انتهى ** ح ع