ظريف يبحث والحكيم في التعاون الايراني - العراقي حول واقعة استشهاد الفريق سليماني

وناقش وزيرا الخارجية الايراني والعراقي في هذا اللقاء ايضا، العلاقات بين طهران وبغداد في شتى المجالات بما فيها الامنية ومكافحة الارهاب؛ فضلا عن الرّد الايراني على جريمة امريكا الارهابية في اغتيال الفريق الشهيد سليماني والمهندس.

وفي وقت سابق من اليوم بميونيخ ايضا، اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق "نيجرفان بارزاني"، حيث تطرق الجانبان الى القلق الناجم عن اعادة احياء تنظيم داعش الارهابي في العراق وافغانستان.

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