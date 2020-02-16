رئيس الجمهورية : ايران لا تزال مصرة على تفعيل مبادرة هرمز للسلام

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرابع عشر للرئيس روحاني اليوم السبت، وفي معرض الاشارة الى اخر المسجدات حول مباردة هرمز للسلام ونتائج الجهود التي بذلتها الحكومة والخارجية الايرانية في سياق تفعيل هذا المشروع.

واضاف : لقد بات واضحا للعالم اجمع بانه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة دون تعاون ومساهمة ايران.

وقال الرئيس روحاني : نحن لطالما سعينا الى تعزيز الامن في هذه المنطقة؛ منوها في السياق بجهود الفريق الشهيد سليماني، وزيارته الاخيرة الى بغداد لاجراء مباحثات مع رئيس وزراء العراق بهدف دعم السلام في الشرق الاوسط؛ "لكن تم اغتياله بصورة جبانة".

واضاف : لقد بعثت رسميا مشروع مبادرة هرمز او الامل الى جميع قادة الدول الاقليمية ودعوتهم للمشاركة في هذه المبادرة؛ مبينا ان بعض الدول رحبت بصورة جيدة لكن هناك بلدان اخرى لم تبد اي موقف صريح بشانها؛ ومؤكدا : لكننا مازلنا نعتقد بان سبيل السلام والامن في المنطقة يتحقق بواسطة الدول الاقليمية نفسها، وبما يلزم على الجميع ان يبذلوا الجهود من اجل تحقيق ذلك.

يتبع ...** ح ع