مساعد وزير الخارجية يلتقي كبار المسوولين في اوغندا

واجتمع أقا جعفري خلال زيارة للعاصمة الاوغندية كمبالا مع كل من وزيرة الخارجية سام كوتسا ورئيس المجلس ربكا كاداغا ومساعد رئيس الوزراء الاوغندي علي كيوجينجا على حدة حيث تباحث معهم بشان توسيع التعاون الثنائي وكذلك التطورات الاقليمية بما فيها المشروع الاميركي المسمى بـ"صفقة القرن" الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية.

واكد الجانبان خلال هذه الاجتماعات على ضرورة توطيد العلاقات السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحث الطرفان ايضا التطورات الاقليمية والاثار السلبية التي يتركها مشروع صفقة القرن على السلام والاستقرار الاقليميين والدوليين موكدين على ضرورة صمود الدول المستقلة تجاه الاجراءات والسياسات الاميركية الاحادية وكذلك تعزيز التوجهات متعددة الجوانل والالتزام بالمقررات والمعاهدات الدولية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

انتهى**2018