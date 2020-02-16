ايران تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للكبادي

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت اليوم الاحد، حقق المنتخب الوطني الايراني الفوز على نظيره الاسترالي بنتيجة 53-33 .

وكانت ايران قد فازت على سيراليون 60-20 وانجلترا 57-27 والمانيا 55-23 فيما خسرت امام الهند 50-39 ومن ثم خسرت ايضا في الدور نصف النهائي امام الدولة المضيفة باكستان 52-30.

وتوجت باكستان بالبطولة اثر فوزها في النهائي اليوم الاحد على غريمتها التقليدية الهند بنتيجة 43-41 .

وجرت بطولة العالم للكبادي في مدن لاهور وفيصل آباد وكجرات بباكستان بمشاركة منتخبات ايران وباكستان والهند والمانيا وانكلترا وسيراليون وكندا وكينيا واستراليا وجمهورية اذربيجان.

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