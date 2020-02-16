١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83677174
٠ Persons

سمات

ايران تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للكبادي

ايران تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للكبادي

طهران / 16 شياط /فبراير /ارنا- احرز المنتخب الوطني الايراني للكبادي المركز الثالث في بطولة العالم 2020 التي جرت في باكستان.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت اليوم الاحد، حقق المنتخب الوطني الايراني الفوز على نظيره الاسترالي بنتيجة 53-33 .

وكانت ايران قد فازت على سيراليون 60-20 وانجلترا 57-27 والمانيا 55-23 فيما خسرت امام الهند 50-39 ومن ثم خسرت ايضا في الدور نصف النهائي امام الدولة المضيفة باكستان 52-30.

وتوجت باكستان بالبطولة اثر فوزها في النهائي اليوم الاحد على غريمتها التقليدية الهند بنتيجة 43-41 .

وجرت بطولة العالم للكبادي في مدن لاهور وفيصل آباد وكجرات بباكستان بمشاركة منتخبات ايران وباكستان والهند والمانيا وانكلترا وسيراليون وكندا وكينيا واستراليا وجمهورية اذربيجان.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =