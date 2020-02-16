هزة ارضية بقوة 4.5 ريختر تضرب شمال غرب ايران

وافاد تقرير للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة 21:32:13 مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (18:02:13 مساء بتوقيت غرينتش).

واضافت المؤسسة بان الهزة الارضية وقعت في عمق 6 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض 38.48 والطول 44.49 .

ووقعت الهزة على بعد 7 كم من بلدة قطور التابعة لمدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران ، وعلى بعد 115 كم من مدينة ارومية مركز المحافظة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" قال مدير عام ادارة الازمة بمحافظة اذربيجان الغربية امير عباس جعفري بان التقارير الاولية تفيد بعدم وقوع خسائر جراء الهزة الارضية.

واضاف، رغم ان قوة الهزة الارضية كانت متوسطة الا انه لم تصل اي تقارير بوقوع خسائر جرائها.

انتهى ** 2342