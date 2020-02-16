6 ميداليات ملونة حصاد ايران في الدوري العالمي للكاراتيه

وفي ختام المرحلة الثانية من الدوري العالمي للكاراتيه التي اقيمت في مدينة دبي بالامارات، وشارك فيها 571 لاعبا ولاعبة من 85 بلدا، حصد المنتخب الوطني الايراني 6 ميداليات ملونة؛ اذ تقلد الميدالية الذهبية ذبيح الله بورشيب (تحت 84 كغم)، والميدالية الفضية شيما آل سعدي (تحت 61 كغم)، والميداليات البرونزية کل من سارا بهمنيار (تحت 50 کغم) ورزيتا عليبور (تحت 61 کغم) وبهمن عسكري (تحت 75 کغم) ومهدي خدابخشي (تحت 84 کغم).

وفي هذه المسابقات حصل بهمن عسكري على اول بطاقة تأهل للاعب كاراتيه ايراني الى اولمبياد طوكيو 2020.

وحلت ايران في المركز الخامس بمجموع منافسات الرجال والسيدات، وكان الترتيب كالتالي للفرق العشرة الاولى:

1-اسبانيا؛ 2 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية.

2-ايطاليا؛ 2 ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية.

3-تركيا؛ 2 ذهبية و 4 برونزية.

4-الصين؛ 2 ذهبية.

5-ايران؛ 1 ذهبية و 1 فضية و 4 برونزية.

6-المانيا واذربيجان؛ 1 ذهبية و 1 برونزية.

7-الكويت واوكرانيا؛ ذهبية واحدة.

8-مصر؛ 2 فضية و 4 برونزية.

9-كازاخستان؛ 2 فضية.

10-اميركا وهونغ كونغ وفنزويلا والبرازيل وجورجيا؛ 1 فضية.

انتهى ** 2342