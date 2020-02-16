لاريجاني: ايران تريد لبنان الحر والمستقل في ظل الوحدة الوطنية

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الاحد حين وصوله الى مطار "رفيق الحريري" في بيروت قال لاريجاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت لها على الدوام علاقات ودية وممتازة مع لبنان.

واعرب عن سعادته لزيارته الى بيروت واضاف، ان المعيار للجمهورية الاسلامية الايرانية هو لبنان الحر والمستقل والمستظل بالوحدة الوطنية.

وهنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب.

واوضح بان زيارته الى لبنان تهدف الى اجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومسؤولين اخرين للبحث بشان تطوير العلاقات الثنائية وتطورات منطقة الشرق الاوسط وقضية فلسطين.

ومن المقرر ان يلتقي لاريجاني فضلا عن نبيه، رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والنخب الثقافية والسياسية وقادة الفصائل الفلسطينية، من ثم سيعقد مساء الاثنين مؤتمرا صحفيا في السفارة الايرانية ببيروت.

انتهى ** 2342