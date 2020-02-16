١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83677226
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مسؤول اممي: ايران تحظى بنظام قوي للمراقبة الصحية

مسؤول اممي: ايران تحظى بنظام قوي للمراقبة الصحية

طهران / 17 شباط /فبراير /ارنا- اكد مندوب منظمة الصحة العالمية في ايران كريستوف هاملمان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى بنظام قوي للمراقبة الصحية.

وقال هاملمان في تصريح له الاحد حول نظام المراقبة الصحية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان ايران وعلى مدى العقود الماضية اسست نظاما قويا للمراقبة الصحية على مستوى واسع في البلاد بدا من المناطق القروية والريفية.

واضاف، انه ومع ايجاد نظام المراقبة الصحية الاولية في القرى تحسنت الاوضاع الصحية للمواطنين في ايران بصورة ملحوظة وهو الامر الذي يتضح من مسار تغيير المؤشرات الصحية فيها.

وقال، انه ومنذ تدشين الرعاية الصحية الاولية في ايران حصلت تطورات كبيرة في مسار الارتقاء بالخدمات وتحسينها ومنها برنامج طبيب الاسرة القروية والضمان الصحي القروي وبرنامج طبيب الاسرة الحضرية وتدريب المتخصصين في مجال طبيب الاسرة في 12 جامعة للعلوم الطبية واقامة دورة ماجستير MPH  لطبيب الاسرة ومعالجة الادمان على المخدرات، والتي تعد كلها نماذج جيدة للرعاية الصحية الاولية.

انتهى ** 2342

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