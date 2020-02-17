7 ميداليات فضية وبرونزية لايران في بطولة شباب آسيا برفع الاثقال

ففي منافسات وزن 73 كغم، حصل الرباع الايراني روح الله بيرانوند على ميداليتين فضيتين في رفعة النتر (181 كغم) والمجموع (322 كغم) وحصل على البرونزية في رفعة الخطف (141 كغم).

فيما حصل الرباع الايراني الاخر في الوزن ذاته مصطفى جوادي على الميدالية الفضية في رفعة الخطف (142 كغم) وميداليتين برونزيتين في رفعة النتر (171 كغم) والمجموع (313 كغم).

وتقلد الذهبيات الثلاث في هذا الوزن الرباع الاندونيسي رحمة عبدالله الذي حقق (144 كغم) في الخطف و (185 كغم) في النتر و (329 كغم) في المجموع.

وفي وزن 67 كغم حصل الرباع الايراني حسين باكار على الميدالية الفضية في رفعة الخطف (135 كغم) فيما حل في المركز السادس في رفعة النتر (144 كغم) والمركز الخامس في المجموع (279 كغم).

انتهى ** 2342