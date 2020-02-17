مساعدة رئيس الجمهورية: تحسن المؤشرات التنموية للشريحة النسوية في ايران

جاء ذلك في تقرير قدمته ابتكار للحكومة خلال اجتماعها الذي عقدته امس الاحد.

واشار التقرير الى تحسن المؤشرات التنموية ومنها التعليم وزيادة معدل الاعمار والمشاركة الاقتصادية والسياسية النسوية مقارنة مع ما قبل انتصار الثورة الاسلامية.

واستعرضت ابتكار اجراءات دائرة شؤون المراة والاسرة في رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بتحقيق العدالة الجنسانية وتوفير فرص العمل والمشاركة الاقتصادية وخفض الظواهر الاجتماعية السلبية والمشاركة والسياسية والمدنية للنسوة وتحسن اوضاع النسوة القرويات.

واوضحت بان من ضمن هذه الاجراءات المتخذة من قبل هذه الدائرة؛ المصادقة على مؤشرات العدالة الجنسانية والخطوات القانونية والحقوقية ووثيقة الارتقاء باوضاع النسوة في ضوء الخطة التنموية السادسة.

ولفت التقرير الى تنفيذ المشروع الوطني لزيادة امكانيات النسوة الباحثات عن فرص العمل وتخصيص مبالغ من صندوق التنمية الوطنية للنسوة في القرى والعشائر الرحل وترويج ثقافة الانتاج واستهلاك المنتوج السليم وذي المواصفات وتشكيل فرق عمل الاقتصاد المقاوم وخلق فرص العمل للنسوة؛ باعتبارها من ضمن الاجراءات المتخذة من قبل هذه الدائرة لتعزيز المشاركة الاقتصادية لمختلف فئات الشريحة النسوية.

كما اشار التقرير الى اجراءات اخرى لهذه الدائرة وهي تنفيذ مشروع تقوية الامكانيات الاقتصادية للنسوة المعيلات للاسر في 21 محافظة وتعزيز قدرات المؤسسات الشعبية مع ايلاء الاهتمام بالعمل وخلق فرص العمل ومنح قروض للنسوة المعيلات للاسر.

انتهى ** 2342