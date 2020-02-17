بدء مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين في طهران

وحضر مهرجان خوارزمي الدولي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري .
وسيتم اختيار 10 مشروعا داخليا و5 مشاريع خارجية من بين 328مشروعا تم ارساله إلي الأمانة العامة للمهرجان ليقام حفل تكريم الفائزين الايرانيين والاجانب المشاركين في المهرجان برعاية الرئيس روحاني.
و يقام مهرجان الخوارزمي الدولي سنويا بجهود مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية وبهدف كشف الطاقات ودعم المبتكرين والتقنيين والباحثين المتميزين في البلاد.
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طهران/ 17 شباط/فبراير/ارنا- برعاية رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني بدا مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين اعماله اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات بطهران.
وحضر مهرجان خوارزمي الدولي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري .
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