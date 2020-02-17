١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٩:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83677366
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العداءة الإيرانية "فرزانة فصيحي" تفوز ببطولة كأس اسطنبول لسباق السرعة

العداءة الإيرانية "فرزانة فصيحي" تفوز ببطولة كأس اسطنبول لسباق السرعة

طهران/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - فازت العداءة الإيرانية "فرزانة فصيحي" في سباق السرعة 60 متر ببطولة كأس اسطنبول داخل الصالات.

العداءة "فرزانة فصيحي" تحمل الرقم القياسي الإيراني في سباق السرعة، وتمكنت من الفوز على عداءات اسيويات كبار كالعداءة الكازاخستانية " الغا" حيث سجلت العداءة الإيرانية رقما قياسيا قدره 7.25 ثانية وفازت بالبطولة.

العداءة الإيرانية "فرزانة فصيحي" كانت قد فازت سابقا في سباق السرعة 60 متر ببطولة صربيا للأندية داخل الصالات بتسجيل رقما قياسيا قدره 7.29 ثانية.

وتمكنت فصيحي من تحطيم رقمها السابق (7.32) لحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات.

علما ان الرقم القياسي للتأهل الى منافسات العدو 60 مترا لبطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات هو 7.30 ثواني.

ونالت فصيحي في عام 2017 الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للعدو داخل الصالات في سباق 60 متر .

كما حازت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر في بطولة غرب آسيا بالإمارات في عام 2012.

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