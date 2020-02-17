وزير العلوم : الثقة الدولية لها مكانة خاصة في التطور العلمي في ايران

واضاف غلامي اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين بطهران ان تواجد العلماء والمفكرين والباحثين من مختلف الدول وفي مكان واحد يسهم في التنمية العلمية وتبادل الخبرات فضلا عن كونه يهيئ الارضية الملائمة للسلام والمودة والتبادل الفكري .

ونوه ان النظام العلمي في الجمهورية الاسلامية بما فيه الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العلمية يعمل وبالاستعانة من احدث التكنولوجيات علي احلال السلام وتعزيز مفاهيم المحبة بين الجميع و يتعاون مع مختلف دول العالم لتحقيق هذا الهدف.

وبين غلامي ان ايران باتت تمتلك مكانة مرموقة في المراكز العلمية و تتعاون مع مختلف المراكز العلمية و ان نتيجة هذا التعاون المشترك تجسدت في انتشار الكثير من المقالات العلمية المتخصصة بشأن العلم والتكنولوجيا.

واعرب غلامي عن امله ان يسهم مهرجان خوارزمي في تنمية العلاقات الدولية وخاصة في المجالات العلمية والتقنية وتوفير الارضية الملائمة لاستمرار التعاون العلمي بين مختلف دول العالم.

هذا وبرعاية رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني بدأ مهرجان خوارزمي الدولي الثالث والثلاثين اعماله اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات بطهران.

وسيتم اختيار 10 مشروعا داخليا و5 مشاريع خارجية من بين 328مشروعا تم ارساله إلي الأمانة العامة للمهرجان ليقام حفل تكريم الفائزين الايرانيين والاجانب المشاركين في المهرجان برعاية الرئيس روحاني.

و يقام مهرجان الخوارزمي الدولي سنويا بجهود مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية وبهدف كشف الطاقات ودعم المبتكرين والتقنيين والباحثين المتميزين في البلاد.

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