إيران تشارك في المؤتمر الدولي للاجئين الأفغان في باكستان

ويعقد مؤتمر اللاجئين الأفغان في إسلام أباد بالشراكة مع حكومة باكستان ووكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR).

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن الغرض من هذا المؤتمر العالمي هو دراسة تواجد أربعة عقود من اللاجئين الأفغان في باكستان تحت شعار شراكة جديدة للتضامن.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزراء ومسؤولون كبار من أكثر من 30 دولة.

وتراس الوفد الإيراني في المؤتمر، المدير العام لإدارة شؤون الهجرة بوزارة الداخلية، "مهدي محمودي" .

ويسعى المؤتمر إلى تحديد التحديات التي تواجه العودة الطوعية والكريمة لطالبي اللجوء والتركيز الجديد على قضايا اللاجئين الأفغان .

وعُقد الاجتماع السادس للجنة الرباعية للاجئين التي استضافتها الحكومة الباكستانية في أواخر يونيو وحضره نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن الداخلي الإيراني وممثلين عن حكومة أفغانستان والأمم المتحدة.

كان الغرض من الاجتماع هو إيجاد حل وصياغة سياسة فعالة فيما يتعلق بوضع اللاجئين الأفغان في إيران وعودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وكان تعزيز التعاون ومساعدة البلدان المضيفة للاجئين الأفغان أحد الأهداف الرئيسية للاجتماع الذي استمر أربعة أيام ، والتي نوقشت هذه القضايا بالتفصيل.

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