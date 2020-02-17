ایران تحرز ذهبيتين وبرونزية في مسابقات الرماية الدولية في الدنمارك

وفي اليوم الاخير للمسابقات احتل "مهيار صداقت" المركز الاول من خلال حصد ميدالية ذهبية في البندقية للرجال و حصل ممثلو السويد والدنمارك على المركز الثاني والثالث للمسابقات.

وفي الدور النهائی لمسابقات الرمایة بالبندقیة الهوائیة للسيدات احتلت "نجمة خدمتي" و"أرمينا صادقيان "و"فاطمة كرم زاده" المراكز الرابعة والخامسة والسابعة على التوالي.

كما احرزت "هانية رستميان" ميدالية ذهبية في الدور النهائي للبندقية الهوائية للسيدات ونالت "كلنوش سبقت الهي "ميدالية برونزية للمسابقات.

وأجريت مسابقات الرماية الدولية في فترة ما بين 13 حتى 17 شباط بمشاركة 115 رياضيا من 10 دول في الدنمارك.

انتهى** 1453**