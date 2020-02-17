موسوي: الشعب الإيراني اعتاد على تناقضات الأميركيين

وصرح عباس موسوي اليوم الاثنين في تصريح للصحفيين حول تخرصات بعض المسؤولين الأميركيين بشأن الانتخابات الإيرانية، أن اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بموضوع الانتخابات، يلقى اهتماما بمستوى عالٍ على الصعيدين العالمي وخاصة في المنطقة، وأن الشعب الإيراني، اعتاد على التناقضات المعهودة للمسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق ببلدنا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إن على المسؤولين الأمريكيين، ان يجيبوا على مجموعة واسعة من الاسئلة والغموض حول الآليات غير الواضحة والمعقدة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تتجاهل أغلبية الأصوات، بدلا من التشكيك في الانتخابات الإيرانية، و أيضا العلاقات الواسعة للنظام الأمريكي مع الدول الاستبدادية والتي لاتعرف أبسط أشكال الانتخابات.

المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، إنه تم تحديد الخاسرين والفائزين في الانتخابات الايرانية قبل بدء عملية التصويت .

يذكر ان انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة القادمة 21 شباط /فبراير وتجري بالتزامن معها الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

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