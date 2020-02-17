١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٥:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83678385
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كارزاي يدعو الى تعاون ايران في إرساء السلام داخل افغانستان

كارزاي يدعو الى تعاون ايران في إرساء السلام داخل افغانستان

كابول / 17 شباط / فبراير / ارنا – دعا رئيس جمهورية افغانستان السابق "حامد كارزاي"، ايران الى التعاون في مجال إرساء السلام والاستقرار داخل بلاده.

ونقل مراسل "ارنا" في كابول عن المركز الاعلامي التابع لكارزاي في بيان اليوم الاثنين، ان تصريحات الرئيس الافغاني السابق جاءت خلال اللقاء مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابول "بهادر امينيان".
وبحسب هذا التقرير، فقد ناقش الجانبان الافغاني والايراني التطورات الراهنة في المنطقة والانجازات المحققة خلال الفترة الاخيرة في مسار السلام داخل افغانستان.
يذكر، ان ايران اكدت ولاتزال على ضرورة دعم الجهود التي تقودها الحكومة الافغانية بهدف ارساء السلام والاستقرار في هذا البلد؛ ورغبتها في تنمية العلاقات بين طهران وكابول.
انتهى ** ح ع

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